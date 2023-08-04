04.08.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 серпня

Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +19°...+25°C (відчувається як +24°C). Вітер західний, 2 м/с. Вологість повітря 85 %. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +29°...+30°C (відчувається як +34°C). Вітер західний, 2 м/с. Вологість повітря 72 %. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +29°…+25° (відчувається як +32°C). Вітер північно-західний, 2 м/с. Вологість повітря 61 %. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Народні прикмети

4 серпня відзначається день святої мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини. У народі цей день мав назву Поцілуйниця. З давніх-давен остерігаються у цей день робити польові роботи: градом поб'є, грозою уб'є, тому що цей день вважається і часто буває громовим. Наші пращури помітили, якщо у цей день грім гримить безперервно, то буде град.



