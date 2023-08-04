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04.08.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 серпня

Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.

Харків
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +19°...+25°C (відчувається як +24°C). Вітер західний, 2 м/с. Вологість повітря 85 %. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
 
Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +29°...+30°C (відчувається як +34°C). Вітер західний, 2 м/с. Вологість повітря 72 %. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
 
Ввечері ясно,  ймовірність опадів 2%. Температура повітря +29°…+25° (відчувається як +32°C). Вітер північно-західний, 2 м/с. Вологість повітря 61 %. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Народні прикмети

4 серпня відзначається день святої мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини. У народі цей день мав назву Поцілуйниця. З давніх-давен остерігаються у цей день робити польові роботи: градом поб'є, грозою уб'є, тому що цей день вважається і часто буває громовим. Наші пращури помітили, якщо у цей день грім гримить безперервно, то буде град.


 

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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