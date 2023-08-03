03.08.2023 12:47 Віталій Хінєвіч

На Харківщині виявили мігранта, який перебував в Україні нелегально

Громадянин Грузії перебував в Україні незаконно з 2006 року і навіть не намагався легалізуватися.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міграційну службу Харківської області.

Після виявлення мігранта в місті Золочів Харківської області було ухвалено рішення про його примусове повернення в країну походження.

Як з’ясували міграційники, чоловік переховувався та не виконав попереднє рішення про повернення, чим грубо порушив міграційне законодавство України.

На початку липня 2023 року громадянина Грузії знайшли у Харкові та за адміністративним позовом ГУ ДМС у Харківській області судом було ухвалене рішення про поміщення його до пункту тимчасового перебування іноземців (ПТПІ) та осіб без громадянства (ОБГ) для забезпечення примусового видворення.

За результатами цих дій незаконного мігранта було примусово видворено. Відтепер йому на 5 років заборонений в’їзд до України.