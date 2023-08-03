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03.08.2023  13:00   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов: Знайшов потужну підтримку в урядовців та британського бізнесу

Харківський міський голова Ігор Терехова презентував інвестиційні проєкти на засіданні британсько-української групи з питань інфраструктури, яке відбулося напередодні у Варшаві.

 
Про це мер повідомив сьогодні, 3 серпня, в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.
 
«Учора була важлива зустріч між українським та британським урядами щодо відбудови України та конкретно Харкова. Я презентував інвестиційні проєкти, показав наші можливості, щоб Харків якнайшвидше відроджувався.
 
Я знайшов потужну підтримку в урядовців - і українських, і наших партнерів. Крім того, на зустріч був запрошений бізнес з Великої Британії. Вони підтримують нас та хочуть допомагати. Тож будемо разом творити історію міста Харкова та України», - зазначив Ігор Терехов.
 
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов
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