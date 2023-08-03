03.08.2023 13:00 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов: Знайшов потужну підтримку в урядовців та британського бізнесу

Харківський міський голова Ігор Терехова презентував інвестиційні проєкти на засіданні британсько-української групи з питань інфраструктури, яке відбулося напередодні у Варшаві.

Про це мер повідомив сьогодні, 3 серпня, в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ

«Учора була важлива зустріч між українським та британським урядами щодо відбудови України та конкретно Харкова. Я презентував інвестиційні проєкти, показав наші можливості, щоб Харків якнайшвидше відроджувався.

Я знайшов потужну підтримку в урядовців - і українських, і наших партнерів. Крім того, на зустріч був запрошений бізнес з Великої Британії. Вони підтримують нас та хочуть допомагати. Тож будемо разом творити історію міста Харкова та України», - зазначив Ігор Терехов.