03.08.2023 13:06 Рита Парфенова

Подробиці гасіння великої пожежі у багатоповерхівці Харкова (відео, фото)

Проти ночі 3 серпня у Харкові ліквідували пожежу у шістнадцятиповерхівці, під час якої вогнеборці врятували 9 людей, ще 17 осіб було евакуйовано

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, повідомлення про пожежу у квартирі на тринадцятому поверсі шістнадцятиповерхівці по проспекту Гагаріна рятівники отримали 3 серпня о 00:19.



Негайно на місце події було направлено 9 відділень пожежно-рятувальної служби на автоцистернах, а також 4 відділення на автодрабинах та іншій спецтехніці.



По прибуттю було встановлено, що вогнем повністю була охоплена квартира на тринадцятому поверсі багатоповерхівки. Площа пожежі складала 70 кв.м.





Через сильне задимлення мешканці верхніх поверхів не могли самостійно покинути власні оселі. Завдяки оперативним діям рятувальників було врятовано 9 людей, ще 17 мешканців будинку було евакуйовано.



Під час ліквідації пожежі у квартирі, яка повністю була завалена сміттям та різним мотлохом, вогнеборці виявили тіло загиблої жінки. Її вік та особу наразі встановлюють.





О 02:12 пожежу було локалізовано, після чого рятувальники розгрібали з квартири згоріле сміття та різні речі, котрими оселя майже повністю була заповнена. Остаточна ліквідація пожежі сталася о 08:19. Загалом на місці події працювало 13 одиниць техніки та 65 чоловік особового складу ДСНС. Причину займання встановлюють фахівці.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 14 разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з який спричинив ворожий обстріл.