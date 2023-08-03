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03.08.2023  12:15   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці у Харкові викрили чоловіка, який організував торгівлю документами прямо з в’язниці

Іноземні та українські, с голографічним захистом, максимально схожі на оригінальні – фальшиві права розліталися через інстаграм і телеграм та сайт.

 
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
Сергій Болвінов зазначив, що всі покупці розуміли, що платять за підробку, хоча і ресурс був оформлений максимально подібно до офіційного. А якість виконання посвідчень оцінили навіть експерти.
 
«Вигідним бізнесом організатор керував, сидячи за ґратами. Лідер угруповання має яскраву біографію – крадіжки, пограбування, розбій, зберігання наркотиків, викрадення людей. На волі йому допомагали дружина, пасинок та ще один спільник. Всіх трьох вже затримали»,- розповів правоохоронець.
 
Викрити цю групу вдалося завдяки заяві одного з покупців, який хотів відновити права та був упевнений, що платить гроші за справжній документ. 
 
«Після того вже спрацювали наші слідчі та оперативники кіберполіції – схопили продавців одразу після контрольної закупки. Готуємо повідомлення про підозру організатору. Та водночас «чистимо» наші дороги від водіїв з фальшивими посвідченнями, також йде перевірка всіх, хто міг би виїхати з такими правами закордон»,- повідомив Сергій Болвінов.
Источник:   Сергій Болвінов
 Тэги:  кримінал, харків
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