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03.08.2023  12:40   Рита Парфенова

Голова населеного пункту під Харковом очолив групу, яка наживалася на благополуччі дітей

Правоохоронці Харківської області викрили «схему» заволодіння бюджетними коштами під час проведення ремонтних робіт дошкільного навчального закладу.

https://t.me/prokuratura_kharkiv/10226

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, аферу по заволодінню біджетнии коштами у 2021 році організували міський голова населеного пункту, де знаходиться ДНЗ, директор фірми та двоє його співробітників. Саме ця компанія виконувала ремонт об’єкта.

Проте під час виконання робіт до звітної документації вносились неправдиві дані щодо вартості використаних будівельних матеріалів та обсягів робіт. До документів навіть були внесені роботи, які фактично проводились працівниками комунального підприємства міської ради.

Ділки встигли заволодіти майже 400 тис. грн бюджетних коштів.

Наразі за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури всім чотирьом зловмисникам повідомлено про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великому розмірі, організованою групою (ч. 5 ст. 191 КК України), та за фактом службового підроблення, вчиненого організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці на Харківщині розшукують постраждалих від шахрайських дій.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ппрокуратура, харків
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