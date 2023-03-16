16.03.2023 13:35 Віталій Хінєвіч
У Харківській області горів склад із відходами поліетилену
Займання сталося у селищі міського типу Васищеве 16 березня.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківське районне управління ДСНС Харківської області.
Рятувальники повідомили, що 16 березня о 4.55 на лінію «101» надійшла інформація про пожежу у смт Васищеве.
До місця виклику було направлено 2 відділення рятувальників 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області та 1 відділення місцевої пожежної команди Безлюдівської селищної ради.
На момент прибуття рятувальників вогонь поширився площею 150 квадратних метрів. Горіли відходи поліетилену.
Утворилося сильне задимлення, через що пожежники працювали в засобах індивідуального захисту органів дихання.
Вогонь вдалося ліквідувати о 7:00, постраждалих не виявлено. За попередньою інформацією причиною події могло стати неправильне поводження з піччю на твердому паливі.
Источник: Харківське районне управління ДСНС Харківської області
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