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17.11.2022  09:24   Рита Парфенова

На Харківщині ворожі обстріли зруйнували приватні будинки

Минулої доби ворог обстрілював міста Куп'янськ та Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів області, розташовані неподалік лінії зіткнення.

харьков разрушения

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

«В Куп'янську постраждали складські будівлі, в Вовчанську пошкоджень зазнали щонайменше 12 приватних житлових будинків, зруйновані господарські споруди, сталося кілька пожеж», – розповів він.

Нагадаємо, к Харківській області за добу з 16 по 17 листопада зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.


 

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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