На Харківщині ворожі обстріли зруйнували приватні будинки

Минулої доби ворог обстрілював міста Куп'янськ та Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів області, розташовані неподалік лінії зіткнення.
Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
«В Куп'янську постраждали складські будівлі, в Вовчанську пошкоджень зазнали щонайменше 12 приватних житлових будинків, зруйновані господарські споруди, сталося кілька пожеж», – розповів він.
Нагадаємо, к Харківській області за добу з 16 по 17 листопада зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.
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Щорічно 17 листопада відзначається Міжнародний день студентів.
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