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17.11.2022  08:50   Рита Парфенова

Харків на ранок 17 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 16 по 17 листопада зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 16 листопада.

Пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів, сталася у Куп’янському районі. На території одного з підприємств горіли 2 складські будівлі на загальній площі 1500 кв.м. З вогнем боролись рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини, яким також допомагали колеги із Закарпаття.

Двічі рятувальники виїздили на перевірку після ворожих обстрілів. На території Наталинської громади у полі були виявлені залишки ворожої ракети. А в м. Вовчанську обстрілами пошкоджені щонайменше 12 приватних домоволодінь. Обійшлося без постраждалих і пожеж.

Загалом за добу з 16 по 17 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:
5 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожими обстрілами;
1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
5 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 349 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 24 тонни питної  води.

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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