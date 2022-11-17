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17.11.2022  08:20   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли п’ять населених пунктів Харківської області

Протягом доби з 16 по 17 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Російські окупанти завдали 4 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

 

На Слобожанському напрямку ворог вів обстріли з мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів:

  • Стариця,
  • Амбарне.

На Куп’янському та Лиманському напрямках обстрілів з танків та артилерії різних типів зазнали населені пункти:

  • Куп’янськ,
  • Кислівка,
  • Крохмальне.
Нагадаємо, під час ексгумації тіла людини окупанти обстріляли Куп’янськ.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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