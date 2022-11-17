17.11.2022 08:20 Рита Парфенова

Окупанти обстріляли п’ять населених пунктів Харківської області

Протягом доби з 16 по 17 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Російські окупанти завдали 4 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Слобожанському напрямку ворог вів обстріли з мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів:

Стариця,

Амбарне.

На Куп’янському та Лиманському напрямках обстрілів з танків та артилерії різних типів зазнали населені пункти:

Куп’янськ,

Кислівка,

Крохмальне.

Нагадаємо, під час ексгумації тіла людини окупанти обстріляли Куп’янськ.