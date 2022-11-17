Окупанти обстріляли п’ять населених пунктів Харківської області

Протягом доби з 16 по 17 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Російські окупанти завдали 4 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
На Слобожанському напрямку ворог вів обстріли з мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів:
На Куп’янському та Лиманському напрямках обстрілів з танків та артилерії різних типів зазнали населені пункти:
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Вдалий день для великих покупок та фінансових угод із прицілом на майбутнє. Також буде корисним будувати довгострокові плани.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Сильні нічні опади протягом дня перейдуть в дощ зі снігом.
Щорічно 17 листопада відзначається Міжнародний день студентів.
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