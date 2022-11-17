17.11.2022 08:09 Рита Парфенова

Харків’ян попередили про можливі ракетні удари

Жителів міста та області закликають мешканців перебувати в укриттях.



Харків’ян попередили про можливі ракетні удари



Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив цивільне населення про можливі ракетні удари, передає РЕДПОСТ.



«Шановні жителі Харкова та області: максимально перебувайте в укриттях, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги! Є інформація про можливі ракетні удари ворога по нашій області», – написав він.



Нагадаємо, 15 листопада близько 16 години дня російські військові завдали удари ракетами типу С-300 по об‘єктам критичної інфраструктури у Харкові та Чугуївському районі, є пошкодження.