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17.11.2022  08:09   Рита Парфенова

Харків’ян попередили про можливі ракетні удари

Жителів міста та області закликають мешканців перебувати в укриттях.


Харків’ян попередили про можливі ракетні удари

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив цивільне населення про можливі ракетні удари, передає РЕДПОСТ.

«Шановні жителі Харкова та області: максимально перебувайте в укриттях, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги! Є інформація про можливі ракетні удари ворога по нашій області», – написав він.

Нагадаємо, 15 листопада близько 16 години дня російські військові завдали удари ракетами типу С-300 по об‘єктам критичної інфраструктури у Харкові та Чугуївському районі, є пошкодження.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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