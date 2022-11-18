Харків’янин переміг на чемпіонаті світу з пауерліфтингу

Харків'янин Сергій Білий привіз три медалі з чемпіоната світу з пауерліфтингу.
На чемпіонаті світу з пауерліфтингу, що проходив у Данії, Сергій Білий виборов призові місця у трьох дисциплінах.
Вихованець заслуженого тренера України Леоніда Плотницького завершив присідання з вагою в 400 кг (мале срібло), у жимі лежачи зафіксував штангу вагою 295 кг (мале золото) та у тязі підкорив 327,5 кг (мала бронза).
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