    
Главная Новини Харкова Спорт Харків’янин переміг на чемпіонаті світу з пауерліфтингу
18.11.2022  10:03   Рита Парфенова

Харків’янин переміг на чемпіонаті світу з пауерліфтингу

Харків'янин Сергій Білий привіз три медалі з чемпіоната світу з пауерліфтингу.

Новини Харкова: Сергій Білий переміг на чемпіонаті світу з пауерліфтингу
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.

На чемпіонаті світу з пауерліфтингу, що проходив у Данії, Сергій Білий виборов призові місця у трьох дисциплінах.

Вихованець заслуженого тренера України Леоніда Плотницького завершив присідання з вагою в 400 кг (мале срібло), у жимі лежачи зафіксував штангу вагою 295 кг (мале золото) та у тязі підкорив 327,5 кг (мала бронза).

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  спорт, чемпионат мира, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.11 Спорт На підтримку Харкова в Польщі пройшов хокейний турнір 11.11 Спорт На підтримку Харкова в Польщі проходить благодійний хокейний турнір 08.11 Спорт Ваши достижения показывают всему миру, какая сильная нация - украинцы - Ігор Терехов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 