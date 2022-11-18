18.11.2022 10:03 Рита Парфенова

Харків’янин переміг на чемпіонаті світу з пауерліфтингу

Харків'янин Сергій Білий привіз три медалі з чемпіоната світу з пауерліфтингу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.

На чемпіонаті світу з пауерліфтингу, що проходив у Данії, Сергій Білий виборов призові місця у трьох дисциплінах.



Вихованець заслуженого тренера України Леоніда Плотницького завершив присідання з вагою в 400 кг (мале срібло), у жимі лежачи зафіксував штангу вагою 295 кг (мале золото) та у тязі підкорив 327,5 кг (мала бронза).