28.10.2022 15:52 Дмитро Колонєй

Коронавірус: стало відомо, чи забезпечений Харків вакцинами

Про це інформує Департамент охорони здоров’я Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Департамент охорони здоров’я, у медичних закладах Харкова є вакцина «Pfizer» та «CoronaVac».

Департамент нагадує, що у воєнний час ризик розвитку та розповсюдження інфекційних захворювань зростає. Люди з неінфекційними хворобами мають більший ризик тяжкого перебігу хвороби. Щеплення - надійний захист від COVID-19. Вакцина починає діяти майже одразу після того, як потрапляє в організм людини.

Щоб зробити щеплення необхідно звернутися до свого сімейного лікаря або до найближчої міської поліклініки. З переліком медзакладів, де працюють пункти вакцинації, можна ознайомитися за посиланням

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Довідка. За інформацією державної установи «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» станом на 27 жовтня у Харківському районі зареєстровано 29 випадків захворювання на коронавірус, 23 з яких - у місті Харкові.