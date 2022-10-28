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28.10.2022  15:52   Дмитро Колонєй

Коронавірус: стало відомо, чи забезпечений Харків вакцинами

Про це інформує Департамент охорони здоров’я Харкова.

Коронавірус: стало відомо, що Харків забезпесений вакцинами Pfizer та CoronaVac
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент охорони здоров’я, у медичних закладах Харкова є вакцина «Pfizer» та «CoronaVac».  
 
Департамент нагадує, що у воєнний час ризик розвитку та розповсюдження інфекційних захворювань зростає. Люди з неінфекційними хворобами мають більший ризик тяжкого перебігу хвороби. Щеплення - надійний захист від COVID-19. Вакцина починає діяти майже одразу після того, як потрапляє в організм людини. 
 
 
Щоб зробити щеплення необхідно звернутися до свого сімейного лікаря або до найближчої міської поліклініки. З переліком медзакладів, де працюють пункти вакцинації, можна ознайомитися за посиланням.
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Довідка. За інформацією державної установи «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» станом на 27 жовтня у Харківському районі зареєстровано 29 випадків захворювання на коронавірус, 23 з яких - у місті Харкові.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  коронмвирус, вакцинация, харьков
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