28.10.2022 15:30 Віталій Хінєвіч
Відключення світла у Харкові: кому не слід очікувати обмежень
З 31 жовтня у Харкові відбуватимуться віялові відключення світла.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Суспільне.
Повідомляється, що під час віялових відключень електроенергії у Харкові з 31 жовтня по 6 листопада не буде задіяно об'єктів критичної інфраструктури, промислових підприємств, електротранспорту та деокупованих територій.
Речниця "Харківобленерго" Марина Шевченко повідомили Суспільному що:
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об'єкти критичної інфраструктури, міський електротранспорт, метро, об'єкти КП "Харківські теплові мережі", КП "Харківводоканал" та інші відключатися не будуть;
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відключення не торкнеться промислових підприємств, адже економіка країни повинна працювати;
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графік погодинних відключень не буде вводитися в деокупованих населених пунктах Харківської області", — повідомили в обленерго.
В обленерго назвали обмеження у використанні електрики вимушеними та просять абонентів користуватися офіційною інформацією на сайті Харківобленерго.
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