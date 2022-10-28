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28.10.2022  15:30   Віталій Хінєвіч

Відключення світла у Харкові: кому не слід очікувати обмежень

З 31 жовтня у Харкові відбуватимуться віялові відключення світла.

відключення світла
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Суспільне.
 
Повідомляється, що під час віялових відключень електроенергії у Харкові з 31 жовтня по 6 листопада не буде задіяно об'єктів критичної інфраструктури, промислових підприємств, електротранспорту та деокупованих територій.
 
Речниця "Харківобленерго" Марина Шевченко повідомили Суспільному що:
 
  • об'єкти критичної інфраструктури, міський електротранспорт, метро, об'єкти КП "Харківські теплові мережі", КП "Харківводоканал" та інші відключатися не будуть;
  • відключення не торкнеться промислових підприємств, адже економіка країни повинна працювати;
  • графік погодинних відключень не буде вводитися в деокупованих населених пунктах Харківської області", — повідомили в обленерго.
В обленерго назвали обмеження у використанні електрики вимушеними та просять абонентів користуватися офіційною інформацією на сайті Харківобленерго.
 
Нагадаємо, у Харківобленерго представили графік відключення світла.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  жкх, харьков
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