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28.10.2022  15:23   Дмитро Колонєй

Під Харковом чоловік пішов на співпрацю з ворогом (фото)

Чоловіку повідомлено про підозру у колабораціонізмі під Харковом.

Пішов на співпрацю з ворогом чоловік під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, у с. Макарове Золочівської ОТГ з середини червня 43-річний місцевий мешканець за пропозицією окупантів погодився обійняти посаду «вуличкома». 
 
Він видава довідки про взяття на облік як переміщених громадян та перепустки на пересування цивільним громадянам до тимчасово окупованого на той час смт Козача Лопань Харківського району. 
 
27 жовтня 2022 року чоловіку заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.
 
Досудове розслідування проводить СВ ВП №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Дергачівський МРВ Управління СБУ в Харківській області.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  предательство, харьков
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