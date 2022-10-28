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28.10.2022  11:40   Віталій Хінєвіч

У Харкові розпочнуться віялові відключення світла: у Харківобленерго представили графік

З наступного тижня у Харкові відбуватимуться віялові відключення електрики.

світло
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Суспільне.
 
Повідомляється, що з 31 жовтня в Харкові будуть застосовані віялові відключення електропостачання.
 
У Харківобленерго створили 12 черг відключень вулицями Харкова, які починаються з 7:00 і завершуватимуться о 21:00.
 
Таким чином, діятимуть такі черги:
 
  • 1 черга 07:00 — 10:00
  • 2 черга 08:00 — 11:00
  • 3 черга 9:00 — 12:00
  • 4 черга 10:00 — 13:00
  • 5 черга 11:00 — 14:00
  • 6 черга 12:00 — 15:00
  • 7черга 13:00 — 16:00
  • 8 черга 14:00 — 17:00
  • 9 черга 15:00 — 18:00
  • 10 черга 16:00 — 19:00
  • 11 черга 17:00 — 20:00
  • 12 черга 18:00 — 21:00
З повним графіком відключення електропостачання можна ознайомитись на сайті обленерго.
 
Нагадаємо, у 7 громадах Харківської області відсутнє електропостачання.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  жкх, харьков
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