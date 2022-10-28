28.10.2022 11:40 Віталій Хінєвіч
У Харкові розпочнуться віялові відключення світла: у Харківобленерго представили графік
З наступного тижня у Харкові відбуватимуться віялові відключення електрики.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Суспільне.
Повідомляється, що з 31 жовтня в Харкові будуть застосовані віялові відключення електропостачання.
У Харківобленерго створили 12 черг відключень вулицями Харкова, які починаються з 7:00 і завершуватимуться о 21:00.
Таким чином, діятимуть такі черги:
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1 черга 07:00 — 10:00
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2 черга 08:00 — 11:00
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3 черга 9:00 — 12:00
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4 черга 10:00 — 13:00
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5 черга 11:00 — 14:00
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6 черга 12:00 — 15:00
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7черга 13:00 — 16:00
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8 черга 14:00 — 17:00
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9 черга 15:00 — 18:00
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10 черга 16:00 — 19:00
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11 черга 17:00 — 20:00
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12 черга 18:00 — 21:00
Нагадаємо, у 7 громадах Харківської області відсутнє
електропостачання.
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