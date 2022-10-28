28.10.2022 11:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові розпочнуться віялові відключення світла: у Харківобленерго представили графік

З наступного тижня у Харкові відбуватимуться віялові відключення електрики.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що з 31 жовтня в Харкові будуть застосовані віялові відключення електропостачання.

У Харківобленерго створили 12 черг відключень вулицями Харкова, які починаються з 7:00 і завершуватимуться о 21:00.

Таким чином, діятимуть такі черги:

1 черга 07:00 — 10:00

2 черга 08:00 — 11:00

3 черга 9:00 — 12:00

4 черга 10:00 — 13:00

5 черга 11:00 — 14:00

6 черга 12:00 — 15:00

7черга 13:00 — 16:00

8 черга 14:00 — 17:00

9 черга 15:00 — 18:00

10 черга 16:00 — 19:00

11 черга 17:00 — 20:00

12 черга 18:00 — 21:00

З повним графіком відключення електропостачання можна ознайомитись на сайті обленерго

Нагадаємо, у 7 громадах Харківської області відсутнє електропостачання.