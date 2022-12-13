13.12.2022 15:15 Віталій Хінєвіч
У Харківській області енергетики повернули світло ще до двох населених пунктів
Відтепер села Золочівської громади зі світлом.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Повідомляється, що в селі Турове енергетикам вдалось повністю відновити електропостачання та частково - в селі Макарове.
Населені пункти були знеструмлені дев'ять місяців - майже з початку повномасштабного вторгнення рф.
"Техніці зараз важко проїхати, а село Макарове - це суцільні пагорби. Коли іде дощ, місцевість перетворюються на багнюку та бездоріжжя. Але ми намагаємося робити все, що можемо, для якнайшвидшого відновлення електропостачання. В селі Макарове вже заживлено перші три вулиці. Працюємо далі", - повідомили в обленерго.
Зовсім без світла у Золочівській громаді залишаються 12 населених пунктів. Майже всі вони розташовані близько до кордону. В них проживає до 230 людей. Тут ще не працювали сапери, бо через день - обстріли. У найближчій перспективі, кажуть енергетики, - відновлення електропостачання в селі Дуванка. Як тільки стане безпечно, світло повернуть і до інших сіл Богодухівського району.
Нагадаємо, харківські комунальники у Холодногірському районі протягом року усунули
245 пошкоджень на водоводах.
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