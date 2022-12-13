13.12.2022 15:15 Віталій Хінєвіч

У Харківській області енергетики повернули світло ще до двох населених пунктів

Відтепер села Золочівської громади зі світлом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що в селі Турове енергетикам вдалось повністю відновити електропостачання та частково - в селі Макарове.

Населені пункти були знеструмлені дев'ять місяців - майже з початку повномасштабного вторгнення рф.

"Техніці зараз важко проїхати, а село Макарове - це суцільні пагорби. Коли іде дощ, місцевість перетворюються на багнюку та бездоріжжя. Але ми намагаємося робити все, що можемо, для якнайшвидшого відновлення електропостачання. В селі Макарове вже заживлено перші три вулиці. Працюємо далі", - повідомили в обленерго.

Зовсім без світла у Золочівській громаді залишаються 12 населених пунктів. Майже всі вони розташовані близько до кордону. В них проживає до 230 людей. Тут ще не працювали сапери, бо через день - обстріли. У найближчій перспективі, кажуть енергетики, - відновлення електропостачання в селі Дуванка. Як тільки стане безпечно, світло повернуть і до інших сіл Богодухівського району.

Нагадаємо, харківські комунальники у Холодногірському районі протягом року усунули 245 пошкоджень на водоводах.