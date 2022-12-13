    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харківській області енергетики повернули світло ще до двох населених пунктів
13.12.2022  15:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області енергетики повернули світло ще до двох населених пунктів

Відтепер села Золочівської громади зі світлом.

Харківобленерго
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що в селі Турове енергетикам вдалось повністю відновити електропостачання та частково - в селі Макарове.
 
Населені пункти були знеструмлені дев'ять місяців - майже з початку повномасштабного вторгнення рф.
 
"Техніці зараз важко проїхати, а село Макарове - це суцільні пагорби. Коли іде дощ, місцевість перетворюються на багнюку та бездоріжжя. Але ми намагаємося робити все, що можемо, для якнайшвидшого відновлення електропостачання. В селі Макарове вже заживлено перші три вулиці. Працюємо далі", - повідомили в обленерго.
 
Зовсім без світла у Золочівській громаді залишаються 12 населених пунктів. Майже всі вони розташовані близько до кордону. В них проживає до 230 людей. Тут ще не працювали сапери, бо через день - обстріли. У найближчій перспективі, кажуть енергетики, - відновлення електропостачання в селі Дуванка. Як тільки стане безпечно, світло повернуть і до інших сіл Богодухівського району.
 
Нагадаємо, харківські комунальники у Холодногірському районі протягом року усунули 245 пошкоджень на водоводах.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  жкх, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.12 ЖКГ Харківські комунальники у Холодногірському районі протягом року усунули 245 пошкоджень на водоводах 12.12 ЖКГ Харківські комунальники за тиждень усунули 130 позаштатних ситуацій на водоводах 12.12 ЖКГ У Харкові відновлюють багатоповерхівки, зруйновані ворожими обстрілами (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 