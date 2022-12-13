13.12.2022 15:40 Віталій Хінєвіч

У «Пунктах незламності» правоохоронці надають психологічну підтримку

Послуги психолога в умовах військової агресії росії мають попит серед харків’ян.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посланням на Поліцію Харківської області.

Повідомляється, що в «Пунктах незламності» розпочали свою роботу психологи підрозділів Головного управління Національної поліції в Харківській області. За час роботи таких пунктів значна кількість харків’ян звернулась до спеціалістів, щоб отримати кваліфіковану психологічну підтримку та психологічні консультації фахівців.

«Люди на своєму емоційному рівні розповідали, що вони пережили та переживають зараз. Психологи вислуховували кожного та намагалися скорегувати їх міркування та емоції. Пояснювали людям, які психофізіологічні процеси відбуваються з їхнім організмом та душевним станом. Навчали громадян прийомам саморегуляції психоемоційного стану в умовах кризових, стресових подій», -розповіли в поліції.

Варто зазначити, що отримати кваліфіковану підтримку у «Пунктах незламності» в м. Харкові можна за наступними адресами:

від психологів Харківського районного управління поліції №1

щопонеділка та щосереди з 15:00 до 18:00:

-м. Харків, майдан Захисників України, 1, (палатка)

-м. Харків, просп. Гагаріна 178, (палатка).

Контактні телефони: 0955421025, 0997650927, 0933842185;

від психологів Харківського районного управління поліції № 2

щоденно (за потребою) з 9:00 до 13:00:

-м. Харків, просп. Героїв Харкова, 246. Харківська загальноосвітня школа № 72,

-м. Харків, ЖКС, вул. Ахієзерів, 52.

Контактні телефони: 0954215430, 0957308993;

від психологів Харківського районного управління поліції №3

щовівторка та щочетверга з 9:00 до 11:00:

- м. Харків, вул. Клочківська, 134. Державна пожежно-рятувальна частина № 17,

- м. Харків, пр. Перемоги, буд. 62А (орієнтир – дитячий майданчик).

Контактні телефони: 0966908520, 0667768092.