13.12.2022 15:57 Дмитро Колонєй

Спіймали жінку, яка закликала підтримувати окупантів під Харковом

Жінці повідомлено про підозру у держзраді під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, затримано 42-річну шанувальницю «руського миру», яка під час окупації смт Чкаловське Чугуївського району

публічно висловлювалась на підтримку дій і рішень президента країни-агресорки.

переконувала інших осіб, що «ЗСУ більше не повернуться на територію Харківської області» казала про необхідність виводити з обігу українські монети та купюри.

закликала надавати окупантам допомогу, підтримувати їхні дії,

заперечувала збройну агресію РФ проти України.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Управлінням СБУ Харківської області та Чугуївським РУП ГУНП в Харківській області.