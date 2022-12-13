    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Спіймали жінку, яка закликала підтримувати окупантів під Харковом
13.12.2022  15:57   Дмитро Колонєй

Спіймали жінку, яка закликала підтримувати окупантів під Харковом

Жінці повідомлено про підозру у держзраді під Харковом.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, затримано 42-річну шанувальницю «руського миру», яка під час окупації смт Чкаловське Чугуївського району
  • публічно висловлювалась на підтримку дій і рішень президента країни-агресорки.
  • переконувала інших осіб, що «ЗСУ більше не повернуться на територію Харківської області»  казала про необхідність виводити з обігу українські монети та купюри. 
  • закликала надавати окупантам допомогу, підтримувати їхні дії,
  • заперечувала збройну агресію РФ проти України. 
 
Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Управлінням СБУ Харківської області та Чугуївським РУП ГУНП в Харківській області.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  предательство, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.12 Надзвичайні події У Харкові судитимуть молодого чоловіка, який співправцював з ворогом 12.12 Надзвичайні події На Харківщині виявили гастролерку, яка була одним з керівників окупаційної влади (фото) 12.12 Надзвичайні події Під Харковом спіймали чоловіка, який публічно закликав підтримувати окупантів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 