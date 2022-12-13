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13.12.2022  16:16   Дмитро Колонєй

Харківська лижниця стала призеркою на світових паралімпійських змаганнях

Харківська спортсменка Людмила Ляшенко завоювала нагороду у лижних перегонах.

Завоювала бронзову медаль паралимпійсього Кубку світу харківська лижниця Людмила Ляшенко
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту,
Національна паралімпійська збірна команда України змагається за Кубок світу з лижних перегонів та біатлону, який стартував 10 грудня у місті Вуокатті (Фінляндія).
 
Харків'янка Людмила Ляшенко стала бронзовим призером у лижних перегонах на короткій дистанції класичним стилем (у класі стоячи).
 
Також третє місце вибороли Анатолій Ковалевський з Києва з гайдом Олександром Мукшиним (у класі спортсменів з порушеннями зору).
 
Загалом Україну на змаганнях представляють 25 спортсменів з інвалідністю, а всього за Кубок світу змагаються громадяни 21-єї країни.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  лыжный спорт, призер, кубок мира, паралимпийцы
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