13.12.2022 16:16 Дмитро Колонєй

Харківська лижниця стала призеркою на світових паралімпійських змаганнях

Харківська спортсменка Людмила Ляшенко завоювала нагороду у лижних перегонах.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту,

Національна паралімпійська збірна команда України змагається за Кубок світу з лижних перегонів та біатлону, який стартував 10 грудня у місті Вуокатті (Фінляндія).

Харків'янка Людмила Ляшенко стала бронзовим призером у лижних перегонах на короткій дистанції класичним стилем (у класі стоячи).

Також третє місце вибороли Анатолій Ковалевський з Києва з гайдом Олександром Мукшиним (у класі спортсменів з порушеннями зору).

Загалом Україну на змаганнях представляють 25 спортсменів з інвалідністю, а всього за Кубок світу змагаються громадяни 21-єї країни.