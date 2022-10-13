13.10.2022 14:50 Віталій Хінєвіч

Мешканці Харкова можуть отримати фінансову допомогу від ООН

Переселенці та постраждалі від воєнних дій у Харкові можуть подати заявку на грошову допомогу від УВКБ ООН.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ЦНАП міста Харків.

Повідомляється, що з 14 жовтня в ЦНАП м. Харкова розпочинають роботу спеціалісти Благодійного фонду «Право на захист» - офіційного партнера Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), які прийматимуть заявки від мешканців міста та області, що постраждали від воєнних дій, перемістилися або вже повернулися до своїх домівок.

Громадяни можуть звернутися до пункту реєстрації знаходиться у ЦНАПі за адресою вул. Гімназійна набережна, 26. Прийом здійснюється за попередньою реєстрацією в електронній черзі.

Подати заявку можуть вразливі ВПО, постраждалі від воєнних дій, а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону) та має певні категорії вразливостей:

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

родина, яку очолює одна/ кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією чи кількома дітьми віком до 18 років;

родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання тощо);

прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

Не зможуть зареєструватися тільки ті родини, що вже отримували грошову допомогу від міжнародних організацій або якщо місячний дохід на кожного члена родини більший ніж 5400 гривень.

Для збору даних мають бути присутні всі члени родини та мати із собою такі документи: податковий номер (ІПН); паспорт або інші документи, що посвідчують особу; довідка ВПО (за наявності); номер банківської картки головного заявника та інші документи, що підтверджують приналежність до категорії вразливості (свідоцтво про народження дитини, про опіку, довідки про інвалідність тощо).

Детальну інформацію можна знайти на веб-сайті