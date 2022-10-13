13.10.2022 14:41 Дмитро Колонєй

Україна не причетна до вибуху на Кримському мості

Про це заявила воєнна розвідка України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУР МО України, представник управлыння Андрій Юсов зробив заяву щодо причетності воєнної розвідки до вибуху на Кримському мості:

“Нісенітниця вся діяльність ФСБ та слідчого комітету. Це фейкові структури, які обслуговують шляхинський режим, тому коментувати їх чергові заяви ми точно не будемо. Дивно, що ще жодної візитки не знайшли в районі Кримського мосту”, – повідомив Суспільному Андрій Юсов, відповідаючи на запитання журналістів щодо заяви ФСБ Росії та слідчого комітету Росії про якість причетності Головного управління розвідки Міністерства оборони України до вибуху на мосту через Керченську протоку .