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13.10.2022  14:25   Віталій Хінєвіч

150 комплектів Starlink працюють у Харківській області

Термінали допомагають відновлювати телеком-інфраструктуру.

Starlink
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Мінцифри.
 
Повідомляється, що частина терміналів Starlink отримали мобільні оператори та інтернет-провайдери. Щоб оперативно відновити роботу, адже відбудова телеком-інфраструктури потребує від кількох тижнів до місяців.
 
В Ізюмі, Балаклії, Куп’янську та ще 9 звільнених містах люди змогли знову зв’язатися з близькими. Також запрацювали 3 публічні точки WI-FI від Starlink в Ізюмі і одна в селі Діброва. Решту — отримала місцева влада. Завдяки цьому 24 міські та сільські ради координують відновлення територій. Працюють з гуманітарними організаціями, комунальними службами, Укрпоштою та обласною владою.
 
«Раніше через відсутність зв‘язку вони могли спілкуватися тільки очно. Це дуже сповільнювало процес відбудови. Дякуємо Уряду Польщі за постійну підтримку та допомогу з терміналами Starlink для України»,- зазначили у Мінцифрі.
 
Нагадаємо, НБУ випустить нову сувенірну монету.
 
Источник:   Мінцифри
 Тэги:  харьков, связь
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