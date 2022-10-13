13.10.2022 14:25 Віталій Хінєвіч

150 комплектів Starlink працюють у Харківській області

Термінали допомагають відновлювати телеком-інфраструктуру.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Мінцифри.

Повідомляється, що частина терміналів Starlink отримали мобільні оператори та інтернет-провайдери. Щоб оперативно відновити роботу, адже відбудова телеком-інфраструктури потребує від кількох тижнів до місяців.

В Ізюмі, Балаклії, Куп’янську та ще 9 звільнених містах люди змогли знову зв’язатися з близькими. Також запрацювали 3 публічні точки WI-FI від Starlink в Ізюмі і одна в селі Діброва. Решту — отримала місцева влада. Завдяки цьому 24 міські та сільські ради координують відновлення територій. Працюють з гуманітарними організаціями, комунальними службами, Укрпоштою та обласною владою.

«Раніше через відсутність зв‘язку вони могли спілкуватися тільки очно. Це дуже сповільнювало процес відбудови. Дякуємо Уряду Польщі за постійну підтримку та допомогу з терміналами Starlink для України»,- зазначили у Мінцифрі.