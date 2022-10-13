13.10.2022 14:11 Рита Парфенова

У Куп’янську після обстрілу згорів магазин (фото)

У місті Куп’янську рятувальники ліквідували пожежу в магазині спричинену ворожими обстрілами.

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на місцеві телеграм-канали, пожежа в магазині Куп‘янська сталася вранці 13 жовтня місля чергового обстрілу по місту.



Полум'я поширилось на сусідні торговельні об'єкти. Загалом горіло три будівлі на загальній площі близько 300 кв.м.





До ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС.



Об 11:10 пожежу було повністю ліквідовано. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 12 на 13 жовтня не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами.