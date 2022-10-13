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13.10.2022  14:11   Рита Парфенова

У Куп’янську після обстрілу згорів магазин (фото)

У місті Куп’янську рятувальники ліквідували пожежу в магазині спричинену ворожими обстрілами.

Внаслідок обстрілу 13 жовтня сталася пожежа в Куп’янську

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на місцеві телеграм-канали, пожежа в магазині Куп‘янська сталася вранці 13 жовтня місля чергового обстрілу по місту.

Полум'я поширилось на сусідні торговельні об'єкти. Загалом горіло три будівлі на загальній площі близько 300 кв.м.

Внаслідок обстрілу 13 жовтня сталася пожежа в Куп’янську

До ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС.

Об 11:10 пожежу було повністю ліквідовано. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Внаслідок обстрілу 13 жовтня сталася пожежа в Куп’янську

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 12 на 13 жовтня не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

Внаслідок обстрілу 13 жовтня сталася пожежа в Куп’янськуВнаслідок обстрілу 13 жовтня сталася пожежа в Куп’янську

 

Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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