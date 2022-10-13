13.10.2022 13:30 Віталій Хінєвіч

НБУ випустить нову сувенірну монету

Сувенірна монета просвічена 150-літтю Соломії Крушельницької.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики.

Повідомляється, що НБУ анонсувало випуск нової сувенірної монети до 150-ліття Соломії Крушельницької. З 19 жовтня можна буде придбати монету номіналом 2 гривні.

На аверсі монети розміщено зображення Соломії Крушельницької в сценічному образі Аїди, обабіч від якої стилізовані куліси, прикрашені декоративним орнаментом та малий Державний Герб України.

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено портрет Соломії Крушельницької, праворуч від якого – стилізоване крило метелика, що символізує один з найвідоміших образів співачки в опері «Мадам Баттерфляй».