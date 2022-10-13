    
Главная Новини Харкова Суспільство НБУ випустить нову сувенірну монету
13.10.2022  13:30   Віталій Хінєвіч

НБУ випустить нову сувенірну монету

Сувенірна монета просвічена 150-літтю Соломії Крушельницької.

Монети
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики.
 
Повідомляється, що НБУ анонсувало випуск нової сувенірної монети до 150-ліття Соломії Крушельницької. З 19 жовтня можна буде придбати монету номіналом 2 гривні.
 
На аверсі монети розміщено зображення Соломії Крушельницької в сценічному образі Аїди, обабіч від якої стилізовані куліси, прикрашені декоративним орнаментом та малий Державний Герб України.
 
На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено портрет Соломії Крушельницької, праворуч від якого – стилізоване крило метелика, що символізує один з найвідоміших образів співачки в опері «Мадам Баттерфляй».
 
Нагадаємо, Укрпошта випустить поштову марку «Слава Збройним Силам України!».
 
Источник:   НБУ
 Тэги:  нбу
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.10 Економіка та промисловість НБУ почне вилучати з обігу деякі банкноти 03.10 Суспільство В Україні презентували обігову пам’ятну монету "Сили територіальної оборони Збройних Сил України" 15.09 Суспільство НБУ ввів в обіг нову монету
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 