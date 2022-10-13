13.10.2022 13:18 Рита Парфенова

Харківський художній музей та біржа криптовалют запускають ексклюзивну NFT-колекцію

Binance анонсувала новий проект допомоги Україні. Цього разу біржа співпрацює із Харківським художнім музеєм

Про це повідомляє Incrypted, передає РЕДПОСТ.



Маркетплейс Binance NFT запускає унікальну колекцію "Мистецтво без кордонів", створену у співпраці з Харківським художнім музеєм.



До неї увійдуть 15 цифрових зображень полотен із колекції музею. Це твори Дюрера, Айвазовського, де Влігера та інших.



Колекція поділена на три категорії по 5 робіт:

Gold - стартова ціна 1 тисячі BUSD;

Silver - стартова ціна 750 BUSD;

Bronze - стартова ціна 500 BUSD.

Кожен переможець аукціону також отримає відео з подякою від директора музею. Усі виручені кошти підуть на відновлення будівлі музею, збереження кого колдектиції та віплату зарпталі співпрацівникам.



Зібрання Харківського художнього музею включає близько 25 тисяч творів України, Західної Європи, Близького Сходу та Азії.

Нагадаємо, Харківська муніципальна галерея запустила міжнародний благодійний NFT-проєкт «CityX».