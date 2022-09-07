07.09.2022 11:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові розпочався міжнародний благодійний NFT-проєкт «CityX»

Харківська муніципальна галерея запустила міжнародний благодійний NFT-проєкт «CityX».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як повідомили у Департаменті культури, «CityX» є цифровою пам'яткою, створеною на честь унікальної колекції мистецтва міста-героя Харкова. Проєкт ініційовано американськими партнерами за підтримки NFT-агенції із Тбілісі (Грузія) та спрямовано на відновлення постраждалої за час воєнних дій архітектури Харкова, а також на підтримку харківських художників, їхніх сімей та галерей. Колекцію можна побачити у соціальних мережах галереї.

«З української сторони співорганізаторами «CityX» стали Муніципальна галерея та галерея сучасного мистецтва «VOVATANYA». Цей проєкт допоможе не тільки популяризувати харківський авангард на увесь світ, а ще й зберегти фізичні колекції Муніципальної галереї», - повідомили у департаменті.

Також проєкт продовжує та розвиває у цифровому просторі досягнення проєкту «Місто ХА. Харків Авангардний», який у 2017 році з великим успіхом було презентовано у Національному художньому музеї в Києві.