Рівень радіації у Харкові на 13 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 12 жовтня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).
Нагадаємо, скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 12 жовтня.
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Бажання роз'яснити проблемні питання сьогодні загрожує конфліктами. Якщо з людиною, якою ви цінуєте, намітилися розбіжності, краще день відпочити один від одного.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Щорічно 13 жовтня відзначається Міжнародний день зменшення небезпеки лих.
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