13.10.2022 12:45 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули 14 пошкоджень на водоводах

Ремонтники оперативно ліквідували пошкодження на магістралі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 12 жовтня бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули 14 пошкоджень на водоводах та упорядкували 9 оглядових колодязів.

Зокрема, значний обсяг ремонтних робіт було проведено у Шевченківському районі, де ремонтники оперативно ліквідували пошкодження на магістралі діаметром 250 мм по пр. Людвіга Свободи, а також капітально відремонтували три оглядові колодязі по вул. Новгородській та вул. Дерев'янка.

«У зв'язку з ворожою агресією, що не припиняється, щодня намагаємося по максимуму провести відновлювальні роботи у водопровідному господарстві району. На це завжди націлюю наших досвідчених фахівців та робітників. Напередодні ремонтів складаємо чіткий план дій, запасаємося необхідними матеріалами та спецтехнікою. Все це у комплексі дозволяє досягти позитивного результату», - підсумував начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Шевченківського району Андрій Целогородцев.

Сьогодні, 13 жовтня, бригади АВР Комплексу «Харківводопостачання» проводять ремонтні роботи на 15 пошкоджених ділянках водоводів.

Також спеціалістами виконується цілодобовий контроль якості води на всіх етапах водопідготовки та перед подачею до мережі міста. Відхилень за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками у водопровідній воді не зафіксовано.

Для економії часу аварійників необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».