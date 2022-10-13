13.10.2022 12:35 Рита Парфенова

Податківиця з-під Харкова перейшла на бік ворога

У Куп’янську затримано податківицю, яка добровільно співпрацювала з представниками рф.





Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.



Досудовим розслідуванням встановлено, що головній державній інспекторці Куп’янського відділу податків і зборів ГУ ДПС у області під час окупації м. Куп’янськ добровільно співпрацювала з представниками рф та вступила до лав незаконно створеного органу — «Податкова служба Харківської області».



Жінка проводила незаконне адміністрування платежів мешканців тимчасово окупованої території Харківської області. Саме завдяки її «відданій» роботі ворогам до окупаційного бюджету надходили російські рублі. Крім того, протягом серпня податківиця їздила до населених пунктів Куп’янського району та агітувала своїх колег співпрацювати з окупантами для зміцнення російської влади на Харківщині.



12 жовтня правоохоронці затримали зрадницю у м. Куп’янськ.



За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури жінці повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Наразі прокурорами ініційовано перед судом питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, взято під варту 58-річного чоловіка, який погодився на пропозицію окупантів та обійняв псевдопосаду в.о. керівника КП «Благоустрій міста» самопроголошеної «військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області».