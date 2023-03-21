21.03.2023 09:40 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 20 березня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 27 вибухових предметів.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

20 березня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 1 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 3 км ліній електропередач.

Саперами виявлено та знешкоджено 27 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

До робіт залучалося 6 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 31 особа особового складу та 12 одиниць техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 1928 га території, 256,8 км автомобільних доріг, 813,8 км ЛЕП, 159,2 км залізничних колій та 188,8 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 53 тис. 10 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 21 березня ворог обстріляв село Басове у Золочівській громаді Харкоівської області.



