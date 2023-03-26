26.03.2023 22:20 Василь Голосний

В Харкові колектив ХНАТОБУ вперше від початку війни заспівав на великій сцені (фото)

До Міжнародного дня театру в ХНАТОБі відбувся святковий концерт. Вперше від початку російського повномасштабного вторгнення він проходив на великій сцені.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



"Наші музи не мовчали весь цей страшний рік. Артисти тримали культурний фронт - давали концерти у бомбосховищах, пунктах незламності, інших майданчиках міста та області й таким чином підтримували харків'ян. Але цього дня, 26 березня, ми разом із нашими дорогими глядачами відзначимо театральне свято", - зазначили у театрі. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ"Наші музи не мовчали весь цей страшний рік. Артисти тримали культурний фронт - давали концерти у бомбосховищах, пунктах незламності, інших майданчиках міста та області й таким чином підтримували харків'ян. Але цього дня, 26 березня, ми разом із нашими дорогими глядачами відзначимо театральне свято", - зазначили у театрі.

В святковому концерті, повідомляє РЕДПОСТ , взяли участь заслужена артистка України Олена Старікова, лауреатка міжнародних конкурсів Юлія Антонова, лауреат міжнародного конкурсу Олександр Золотаренко, лауреат міжнародних конкурсів Євгеній Лисицький, дипломантка міжнародних конкурсів Олеся Мішаріна, дипломантка міжнародних конкурсів Юлія Форсюк, Хор Схід Опера під керівництвом головного хормейстера - заслуженого діяча мистецтв України Олексія Чернікіна та Камерний оркестр Схід Опера під управлінням диригента - заслуженого діяча мистецтв України Юрія Яковенка.

Звучали твори Моцарта, Россіні, Пуччіні, Верді, Генделя, Штраусса, Лисенка.

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