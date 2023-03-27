27.03.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 27 березня

У Харкові похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами. Нічний сильний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 89%. Температура повітря +7°...+9°C (відчувається як +9°C). Вітер західний, 3 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 741 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 23%. Температура повітря +13°...+15°C (відчувається як +14°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 68%. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.

Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +14°...+10°C (відчувається як +14°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 46%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.

Народні прикмети

Від наших пращурів до нас дійшло таке спостереження: той, кому пощастить почути грім у цей день, може бути впевненим у тому, що літо буде родючим.

Якщо весною у ріках води не добавиться, літо обіцяє бути спекотним і сухим.

Морозний день обіцяє холодну погоду на найближчий тиждень.

Сонячний день віщує швидке похолодання.

Дощі з громом — літо буде спекотним і сухим.



