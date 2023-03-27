Прогноз погоди у Харкові на 27 березня

У Харкові похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами. Нічний сильний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 89%. Температура повітря +7°...+9°C (відчувається як +9°C). Вітер західний, 3 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 741 мм рт.ст.
Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 23%. Температура повітря +13°...+15°C (відчувається як +14°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 68%. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.
Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +14°...+10°C (відчувається як +14°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 46%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.
Цей день міг би бути непоганим, але аж надто гострі у нього кромки. Суперечки, конфлікти, загострене почуття справедливості, прагнення до незалежності та свавілля – все це не найкраще тло для ведення відповідальних справ.
У Харкові похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами. Нічний сильний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися.
Щороку 27 березня відзначається міжнародне професійне свято всіх працівників театру.
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