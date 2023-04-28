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28.04.2023  11:45   Віталій Хінєвіч

У «Харківобленерго» повідомили про загиблого співробітника та стан поранених

Службовий автомобіль з енергетиками підірвався на протитанковій міні 27 квітня близько 16.00.

Загиблі енергетики Харківської області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Бригада Харківського високовольтного району електричних мереж поверталася з місця виконання робіт біля села Токарівка, коли натрапила на ворожу пастку. У результаті вибуху загинув 54-річний водій товариства Юрій Варченко. 
 
Інші чотири енергетика отримали травми різного ступеню важкості. Одного з постраждалих терміново прооперували, інші також знаходяться під наглядом лікарів.
 
«Загиблий енергетик працював водієм у "Харківобленерго" понад 20 років – з липня 2001-го. Він був гарною і доброю людиною, яку цінували та поважали колеги. Весь колектив товариства висловлює щирі співчуття рідним та близьким Юрія Віталійовича. Це велике горе - втратити найдорожчу та найближчу людину у житті. Сумуємо разом із вами та підтримуємо у годину скорботи.
 
Адміністрація та профспілка АТ "Харківобленерго" нададуть матеріальну допомогу сім'ї загиблого, а також енергетикам, які постраждали внаслідок цієї трагічної події.
 
З початку війни через підступність та безжальність ворога в Харківській області під час виконання службових обов'язків загинули троє працівників обленерго, 12 енергетиків було поранено»,- повідомили в обленерго.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині горів житловий будинок.
 

Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
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