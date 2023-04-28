28.04.2023 11:45 Віталій Хінєвіч

У «Харківобленерго» повідомили про загиблого співробітника та стан поранених

Службовий автомобіль з енергетиками підірвався на протитанковій міні 27 квітня близько 16.00.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Бригада Харківського високовольтного району електричних мереж поверталася з місця виконання робіт біля села Токарівка, коли натрапила на ворожу пастку. У результаті вибуху загинув 54-річний водій товариства Юрій Варченко.

Інші чотири енергетика отримали травми різного ступеню важкості. Одного з постраждалих терміново прооперували, інші також знаходяться під наглядом лікарів.

«Загиблий енергетик працював водієм у "Харківобленерго" понад 20 років – з липня 2001-го. Він був гарною і доброю людиною, яку цінували та поважали колеги. Весь колектив товариства висловлює щирі співчуття рідним та близьким Юрія Віталійовича. Це велике горе - втратити найдорожчу та найближчу людину у житті. Сумуємо разом із вами та підтримуємо у годину скорботи.

Адміністрація та профспілка АТ "Харківобленерго" нададуть матеріальну допомогу сім'ї загиблого, а також енергетикам, які постраждали внаслідок цієї трагічної події.

З початку війни через підступність та безжальність ворога в Харківській області під час виконання службових обов'язків загинули троє працівників обленерго, 12 енергетиків було поранено»,- повідомили в обленерго.



