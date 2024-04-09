09.04.2024 11:30 Віталій Хінєвіч
На Харківщині чоловік потрапив під потяг
1449 заяв про правопорушення та події оперативно опрацювали поліцейські Харківщини минулої доби.
7 квітня в місті Мерефа неподалік залізничної станції вантажний електропотяг смертельно травмував чоловіка. Місцевий мешканець переходив колію у невстановленому для цього місці.
Машиніст застосував екстрене гальмування та сигнал попередження, але чоловік на сигнал не відреагував. Слідчі відкрили кримінальне провадження.
Минулої доби на території Харківщини сталося 20 дорожньо-транспортних пригод, в яких дві людини загинули, 6 громадян отримали травми.
Також в Індустріальному районі при перевірці був вилучений автомат АК-74У та патрони.
В ході відпрацювання території працівники поліції викрили 6 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.
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писав, що постраждалим в автротрощі Харкова допомогли
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