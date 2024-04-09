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09.04.2024  11:30   Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік потрапив під потяг

1449 заяв про правопорушення та події оперативно опрацювали поліцейські Харківщини минулої доби.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
7 квітня в місті Мерефа неподалік залізничної станції вантажний електропотяг смертельно травмував чоловіка. Місцевий мешканець переходив колію у невстановленому для цього місці.
 
 Машиніст застосував екстрене гальмування та сигнал попередження, але чоловік на сигнал не відреагував. Слідчі відкрили кримінальне провадження.
 
Минулої доби на території Харківщини сталося 20 дорожньо-транспортних пригод, в яких дві людини загинули, 6 громадян отримали травми.
 
Також в Індустріальному районі при перевірці був вилучений автомат АК-74У та патрони.
 
В ході відпрацювання території працівники поліції викрили 6 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що постраждалим в автротрощі Харкова допомогли рятувальники.
 
Тэги:  події, харків
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