09.04.2024 11:30 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік потрапив під потяг

1449 заяв про правопорушення та події оперативно опрацювали поліцейські Харківщини минулої доби.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

7 квітня в місті Мерефа неподалік залізничної станції вантажний електропотяг смертельно травмував чоловіка. Місцевий мешканець переходив колію у невстановленому для цього місці.

Машиніст застосував екстрене гальмування та сигнал попередження, але чоловік на сигнал не відреагував. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Минулої доби на території Харківщини сталося 20 дорожньо-транспортних пригод, в яких дві людини загинули, 6 громадян отримали травми.

Також в Індустріальному районі при перевірці був вилучений автомат АК-74У та патрони.

В ході відпрацювання території працівники поліції викрили 6 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що постраждалим в автротрощі Харкова допомогли рятувальники.