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11.04.2024  12:10   Віталій Хінєвіч

У найближчі хвилини має запрацювати метрополітен – Ігор Терехов (оновлено)

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що очікується відновлення роботи метрополітену найближчим часом, передає РЕДПОСТ .

 
«У найближчі хвилини має запрацювати метрополітен. Але через брак електроенергії інтервал руху потягів складатиме не менше 20 хвилин»,- сказав Ігор Терехов.
 
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Рух поїздів лініями метрополітену - відновлено.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 11 квітня з 5:00 ранку ворог здійснював масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі Харкова і області.
Тэги:  метро, харків
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