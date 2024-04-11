11.04.2024 12:45 Віталій Хінєвіч

У Харківській області на сміттєзвалищі були виявлені трупи свиней

Власник свинопоголів’я не повідомив службу ветеринарної медицини про загибель тварин та викинув їх.

Фото надали у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

До Куп’янського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області вранці 8 квітня зателефонувала староста Петропільського округу Шевченківської громади, яка розповіла, що на стихійному сміттєзвалищі поблизу села Гроза виявлено 10 трупів свиней. Також староста сповістила представників поліції та ДСНС.

На місце події прибули фахівці. У результаті обстеження було з’ясовано, що свині належали мешканцю селища Шевченкове, який утримує 250 голів свиней у селі Олександрівка Шевченківської громади.

Як розповів господар, приблизно 3 тижні тому вранці в одному станку він виявив трупи 10 свиней віком по 5 місяців, вагою по 70 кг. Сам з’ясував причину загибелі тварин, знайшовши перегризений електричний кабель. Не повідомивши службу ветеринарної медицини, вирішив вивезти трупи свиней на сміттєзвалище поблизу с. Гроза.

На місці спалювання проведена вимушена дезінфекція хлорним вапном, вірусу Африканської чуми свиней не виявлено.

Порушника притягнуто до адміністративної відповідальності.