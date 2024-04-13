13.04.2024 11:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові залізобетонні блоки пошкодили газопровід

У Шевченківському районі Харкова внаслідок падіння залізобетонних блоків було пошкоджено близько 50 метрів розподільного газопроводу низького тиску.

Фото: Харківська міська філія «Газмережі»

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську філію «Газмережі».

Зазначається, що було пошкоджено опори та деформовано сам розподільний газопровід.

Фахівці Харківської міської філії "Газмережі" оперативно провели ремонтно-відновлювальні роботи на пошкодженій ділянці газопроводу: замінили деформовані опори, провели зварювальні роботи.

Фото: Харківська міська філія «Газмережі»

Після ремонту фахівці обстежили мережі на щільність та герметичність та вже відновили газопостачання мешканцям багатоквартирного будинку, які тимчасово були відключені в цілях безпеки.

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