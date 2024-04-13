13.04.2024 11:50 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківщини

Окупанти вбили чоловіка, поранили 11 цивільних громадян.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Протягом доби військові рф наносили удари по населеним пунктам Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.

12 квітня військові рф обстрілювали місто Вовчанськ з артилерії. Поранення отримали два цивільні чоловіки 1981 та 1960 років народження. Зруйнований будинок, сталася пожежа. Пошкоджено два багатоквартирних житлових будинки, чотири приватні домоволодіння, гараж, господарчі споруди, автомобілі.

Близько 02:00 відбувся ворожий артобстріл села Новоосинове. Пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

По селу Леміщене близько 06:45 війська рф завдали ударів з артилерії. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, енергомережі, цвинтар.

Внаслідок артобстрілу села Моначинівка поранені цивільні чоловік та жінка. Пошкоджені сім приватних домоволодінь.

У селі Колісниківка сталося загоряння хвойної підстилки. У селі Веселе близько 12:30 ворог завдав удару безпілотником і поранив цивільного чоловіка. З пораненнями його госпіталізували до лікарні.

Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано влучання у будинок культури у селі Борова. Також пошкоджені приватні домоволодіння.

Близько 14:10 ворог скинув на селище Липці два КАБи. Зруйновано будівлю приватного підприємства, пошкоджено будівлю навчального закладу, приватні будинки, автомобілі.

Близько 16:00 військові рф завдали удару безпілотником по людям, які працювали в полі у селі Шестакове. Поранення отримали четверо чоловіків. Їх доставили в лікарню. Пошкоджена сільськогосподарська техніка.

У селищі Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу з РСВ «Ураган» пошкоджені житлові будинки, горіла хвойна підстилка. Загинув цивільний чоловік.

Куп’янськ ворог обстрілював з артилерії та наносив авіаудари. Пошкоджено житловий будинок. Поранення отримали двоє цивільних чоловіків.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог спричинив 10 пожеж у Харківській області.