13.04.2024 12:20 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов: Закрити небо над Харковом – можливо

Сучасні системи протиповітряної оборони в змозі закрити небо над Харковом, попри його близькість до кордону з російським агресором.



Ігор Терехов: Закрити небо над Харковом – можливо



Про це міський голова Ігор Терехов заявив в інтерв’ю інтернет-виданню «TSN.ua», передає РЕДПОСТ.

«Практично повністю захистити небо над Харковом можливо. Для цього потрібні сучасні системи ППО, в тому числі протидроновий захист. Над цим зараз працює і Президент, і уряд, і військове керівництво. Я впевнений, що ми будемо мати цей захист. Це важкий процес, бо це іноземне обладнання, у нас такого немає, але я впевнений, що буде», - наголосив Ігор Терехов.

Також міський голова підкреслив, що перемогу України в повномасштабній війні з рф означатиме лише вихід на кордони 1991 року.

«Для цього потрібна концентрація всіх, обов’язково допомога наших міжнародних партнерів та мужність наших військових», - наголосив Ігор Терехов.

Мер зазначив, що місто зі свого боку робить все можливе, щоб якнайшвидше наблизити перемогу. Зокрема, на потреби військових з міського бюджету торік було перераховано понад 500 млн грн. Ще понад 100 млн грн було виділено у перші місяці 2024 року.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов виступив на Конгресі місцевих та регіональних влад.