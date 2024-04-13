13.04.2024 13:25 Віталій Хінєвіч
Запровадили цілодобове чергування: У лісах Полтавської та Харківської областей найвищий рівень пожежної небезпеки
Протягом усього пожежонебезпечного періоду працівники філій проводять патрулювання лісовими масивами, а в період найвищого рівня небезпеки встановлюють цілодобове чергування за станом пожежної ситуації у лісах.
Через високу загрозу пожежної небезпеки у лісах областей, у філіях Слобожанського лісового офісу запровадили цілодобове чергування. Це допоможе оперативно реагувати у випадку загорянь у темну пору доби.
Контролюють ситуацію у лісах і за допомогою камер відеонагляду, які встановлені у лісових пожежних пунктах та дають можливість виявити загоряння на початкових етапах.
Окрім цього, лісівники проводять ряд інших профілактичних заходів:
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прокладають мінералізовані смуги та протипожежні розриви
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перекривають позапланові дороги
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виставляють наглядні засоби соціальної реклами
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проводять роз'яснювальну роботу з населенням
Також у лісництвах тривають спільні навчання зі службами ДСНС з гасіння лісових пожеж, які допомагають злагоджено відпрацювати дії у разі виникнення надзвичайної ситуації.
«Нагадуємо, під час найвищого класу пожежної небезпеки та до завершення воєнного стану відвідувати ліси на території областей категорично заборонено!»,- йдеться у повідомленні.
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