13.04.2024 13:25 Віталій Хінєвіч

Запровадили цілодобове чергування: У лісах Полтавської та Харківської областей найвищий рівень пожежної небезпеки

Протягом усього пожежонебезпечного періоду працівники філій проводять патрулювання лісовими масивами, а в період найвищого рівня небезпеки встановлюють цілодобове чергування за станом пожежної ситуації у лісах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Слобожанський лісовий офіс.

Через високу загрозу пожежної небезпеки у лісах областей, у філіях Слобожанського лісового офісу запровадили цілодобове чергування. Це допоможе оперативно реагувати у випадку загорянь у темну пору доби.

Контролюють ситуацію у лісах і за допомогою камер відеонагляду, які встановлені у лісових пожежних пунктах та дають можливість виявити загоряння на початкових етапах.

Окрім цього, лісівники проводять ряд інших профілактичних заходів:

прокладають мінералізовані смуги та протипожежні розриви

перекривають позапланові дороги

виставляють наглядні засоби соціальної реклами

проводять роз'яснювальну роботу з населенням

Також у лісництвах тривають спільні навчання зі службами ДСНС з гасіння лісових пожеж, які допомагають злагоджено відпрацювати дії у разі виникнення надзвичайної ситуації.

«Нагадуємо, під час найвищого класу пожежної небезпеки та до завершення воєнного стану відвідувати ліси на території областей категорично заборонено!»,- йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що юні лісівники висадили на Харківщині понад 2300 дерев.