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13.04.2024  13:25   Віталій Хінєвіч

Запровадили цілодобове чергування: У лісах Полтавської та Харківської областей найвищий рівень пожежної небезпеки

Протягом усього пожежонебезпечного періоду працівники філій проводять патрулювання лісовими масивами, а в період найвищого рівня небезпеки встановлюють цілодобове чергування за станом пожежної ситуації у лісах.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Слобожанський лісовий офіс.
 
Через високу загрозу пожежної небезпеки у лісах областей, у філіях Слобожанського лісового офісу запровадили цілодобове чергування. Це допоможе оперативно реагувати у випадку загорянь у темну пору доби.
 
Контролюють ситуацію у лісах і за допомогою камер відеонагляду, які встановлені у лісових пожежних пунктах та дають можливість виявити загоряння на початкових етапах.
 
Окрім цього, лісівники проводять ряд інших профілактичних заходів:
 
  • прокладають мінералізовані смуги та протипожежні розриви
  • перекривають позапланові дороги
  • виставляють наглядні засоби соціальної реклами
  • проводять роз'яснювальну роботу з населенням
Також у лісництвах тривають спільні навчання зі службами ДСНС з гасіння лісових пожеж, які допомагають злагоджено відпрацювати дії у разі виникнення надзвичайної ситуації.
 
«Нагадуємо, під час найвищого класу пожежної небезпеки та до завершення воєнного стану відвідувати ліси на території областей категорично заборонено!»,- йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що юні лісівники висадили на Харківщині понад 2300 дерев.
 
Тэги:  ліс, харків
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