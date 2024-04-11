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11.04.2024  15:15   Віталій Хінєвіч

Юні лісівники висадили на Харківщині понад 2300 дерев

Новий ліс разом із працівниками філії “Жовтневе лісове господарство” садили вихованці Утківського шкільного лісництва.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Слобожанський лісовий офіс.
 
Лісівники саджали сіянці механізованим способом, а школярі допомагали саджати ручним способом сосну звичайну, додаючи сіянці волоського горіха.  
 
Діти постійно є активними учасниками природоохоронних заходів, тож садіння лісу стало для них ще одним корисним та практичним досвідом.
 
“Ми розуміємо, наскільки важливо зараз, під час війни, дбати про ліси! Ми віримо в ЗСУ і наше світле майбутнє!І ми знаємо, що саме з ось цих маленьких тендітних сіянців росте наш дорогоцінний скарб — ліс!” - діляться враженнями школярі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині лісівники та громада висадили понад 5 га лісу.
 
Тэги:  харків, ліс
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