03.04.2024 13:30 Віталій Хінєвіч

На Харківщині лісівники та громада висадили понад 5 га лісу

Новий ліс висадили на території Петрівського старостату Наталинської сільської військової адміністрації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Слобожанський лісовий офіс.

Саджали зелені насадження працівники Наталинського лісництва філії "Зміївське лісове господарство" та сільської ради. Громада вже неодноразово долучалася до корисної ініціативи із висаджування лісів, і цей рік не став винятком.

Саджали ліс механізованим та ручним способом. Таким комбінованим способом вдалося висадити 5,1 га лісу, де посадили понад 29 тисяч сіянців сосни звичайної.

"Важливість таких акцій важко перебільшити: окрім естетичного задоволення, лісова краса приносить ще й користь, бо саме зелені насадження збагачують навколишнє середовище киснем, водночас зменшуючи наявність пилу й диму у повітрі, відіграють роль своєрідного фільтра, слугують домівкою для птахів, захищають нас від спеки. Кожне посаджене під час війни дерево – це віра в майбутнє нашої країни й віра в нашу Перемогу! " - повідомили у сільській раді.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині вогнеборці ліквідували 114 пожеж в екосистемах.