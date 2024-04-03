03.04.2024 12:50 Віталій Хінєвіч

Чоловік залучив дружину та своїх знайомих до незаконної вирубки дерев на Харківщині

28-річний мешканець міста Богодухів вирішив заробляти на життя збутом незаконно зрубаної деревини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Чоловік, розуміючи, що самотужки втілити злочинний план у життя не зможе, залучив до протиправної схеми свою дружину і ще двох своїх знайомих.

Організатор керував діями групи, зокрема підшукував найбільш «зручні» місця для протиправної діяльності. Інші двоє чоловіків виконували його вказівки, у тому числі безпосередньо рубали дерева за допомогою бензопил і завантажували їх в автомобіль для подальшої доставки кінцевим покупцям.

В свою чергу, дружина організатора відповідала за розміщення оголошень в інтернеті та комунікацію з «клієнтами».

Зловмисники діяли на території Шарівського лісництва філії «Гутянське лісове господарство» ДП «Ліси України» неподалік с. Шарівка Богодухівського району, а також на території Коломацького лісництва філії «Жовтневе лісове господарство» ДП «Ліси України».

Починаючи з травня 2023 року, обвинувачені встигли вирубати близько 150 дерев, серед яких дуби і клени. Сума завданої матеріальної шкоди складає понад 1 млн гривень.

Правоохоронці викрили ділків у лютому 2024 року та повідомили їм про підозру за ч. 4 ст. 246 КК України. Наразі підозра змінена у частині кваліфікуючої ознаки — вчинення злочину організованою групою.

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