03.04.2024 12:15 Віталій Хінєвіч

Як харків'янам подати заяву та отримати компенсацію за зруйноване житло

В Україні вже понад два роки росія забирає життя українців та руйнує їх будівлі й вже майже рік держава виплачує компенсацію тим, чиє житло було знищено чи зазнало пошкоджень.

Про це розповіли у Українському центрі соціологічних досліджень та соціальних ініціатив, передає РЕДПОСТ.

У Центрі зазначають, що будь-який українець може отримати компенсацію від держави в рамках програми “єВідновлення”, якщо житло зазнало пошкоджень після 24 лютого 2022 року.

Програма розрахована на виплату грошей або на ремонт приміщення, або на придбання нового житла.

Сертифікат на придбання нерухомості можуть надати лише у випадку, коли житло не підлягає відновленню. Також можливо отримати грошову виплату , якщо власних вщент зруйнованого житла буде будувати його знову.

В програмі “єВідновлення” приймають заявки, якщо руйнувань зазнала квартира, приватний будинок, садовий й дачний будинки, об'єкти незавершеного будівництва.

В рамках програми виплати отримують фізичні особи – власники житла, які є громадянами України та юридичні особи – ОСББ.

Варто зазначити, що не можуть отримати компенсацію в рамках “єВідновлення” ті, хто перебуває під санкціями та їх спадкоємці, а також ті, хто мав судимість за “Злочини проти основ нацбезпеки України” та їх спадкоємці.

Заяви на відшкодування від УБД, людей з інвалідністю, яку вони отримали внаслідок війни, мобілізованих громадян, багатодітних родин, а також від осіб з інвалідністю І та II групи розглядають першочергово та вони мають пріоритетне право на отримання виплати.

Подати заяву можна:

онлайн через мобільний застосунок “Дія” або на вебпорталі “Дія”;

офлайн у ЦНАПІ;

офлайн у нотаріуса.

Тобто потрібно надати відповідну інформацію до Реєстру пошкодженого та зруйнованого майна.

Алгоритм дій наступний при поданні заяви онлайн наступний:

Сфотографувати пошкодження або руйнування житла (до 5 фото розмір кожного до 50 Мб).

Встановити (або оновити) застосунок Дія / зайти на Портал Дія.

Зареєструватися або авторизуватися за допомогою BankID.

Зайти в розділ “Послуги” та зайти у “Пошкоджене майно”.

Система з Державного реєстру майнових прав “підтягне” всю необхідну інформацію про нерухомість. Якщо об’єктів декілька, потрібно обрати необхідний варіант.

Заповнити заяву та опишіть руйнування (до 500 символів).

Завантажте фото руйнувань (до 5 фото, розмір кожного до 50 Мб) гарної якості.

Вкажіть свої контактні дані: актуальний номер телефону та електрону пошту.

Після реєстрації заяви очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації. За 24 години повідомлення прийде або у вигляді смс, або на електрону пошту. Також статус “на розгляді” з'явиться у Дії.

У випадку, якщо ви хочете подати офлайн заяву, потрібно:

звернутися у Харківський ЦНАП (безоплатно) або до нотаріуса (платно);

надати свій паспорт, ІПН, документи на житло (якщо є), фото руйнувань;

якщо звертається представник власника житла, він повинен мати довіреність;

заповнити заяву та надати фото руйнувань.

Далі треба чекати на підтвердження, що почато розгляд звернення. Зазвичай протягом доби приходить повідомлення про початок процедури. Також потрібно оформити картку єВідновлення, якщо мова йде про грошову компенсацію, а не сертифікат.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у відновлення Харкова інвестовано більше 5 мільйонів доларів.