01.04.2024 20:00 Дмитро Колонєй
У відновлення Харкова інвестовано більше 5 мільйонів доларів
Таку економічну підтримку отримав Харків з початку 2024 року.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, директор КУ «Офіс реформ Харкова» Дмитро Давідьянц розповів, що за три місяці 2024 року Міжнародні фонди інвестували
понад 5 млн дол. у відновлення Харкова, який регулярно зазнає обстрілів з боку РФ.
Мер Харкова Ігор Терехов доручив фахівцям установи залучати якомога більше іноземних партнерів до надання допомоги місту.
Міжнародні агентства самостійно обирають підрядників, які проводять відновлювальні роботи. Місто виступає в цьому процесі лише посередником.
«За два роки повномасштабного вторгнення у співпраці з райадміністраціями та іноземними партнерами нам вдалося відновити понад 5 тис. квартир і приватних будинків містян», - розповів голова офісу.
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