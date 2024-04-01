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01.04.2024  20:00   Дмитро Колонєй

У відновлення Харкова інвестовано більше 5 мільйонів доларів

Таку економічну підтримку отримав Харків з початку 2024 року.

Інвестовано більше 5 мільйонів доларів у відновлення Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, директор КУ «Офіс реформ Харкова» Дмитро Давідьянц розповів, що  за три місяці 2024 року  Міжнародні фонди  інвестували понад 5 млн дол. у відновлення Харкова, який регулярно зазнає обстрілів з боку РФ.
 
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Мер Харкова Ігор Терехов доручив фахівцям установи залучати якомога більше іноземних партнерів до надання допомоги місту.
 
Міжнародні агентства самостійно обирають підрядників, які проводять відновлювальні роботи. Місто виступає в цьому процесі лише посередником.
 
«За два роки повномасштабного вторгнення у співпраці з райадміністраціями та іноземними партнерами нам вдалося відновити понад 5 тис. квартир і приватних будинків містян», - розповів голова офісу.
 
Тэги:  допомога, агрессия россии, харків
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