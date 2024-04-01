01.04.2024 20:00 Дмитро Колонєй

У відновлення Харкова інвестовано більше 5 мільйонів доларів

Таку економічну підтримку отримав Харків з початку 2024 року.

Як повідомляє РЕДПОСТ , директор КУ «Офіс реформ Харкова» Дмитро Давідьянц розповів, що за три місяці 2024 року Міжнародні фонди і нвестували понад 5 млн дол. у відновлення Харкова, який регулярно зазнає обстрілів з боку РФ.

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Мер Харкова Ігор Терехов доручив фахівцям установи залучати якомога більше іноземних партнерів до надання допомоги місту.

Міжнародні агентства самостійно обирають підрядників, які проводять відновлювальні роботи. Місто виступає в цьому процесі лише посередником.

«За два роки повномасштабного вторгнення у співпраці з райадміністраціями та іноземними партнерами нам вдалося відновити понад 5 тис. квартир і приватних будинків містян», - розповів голова офісу.