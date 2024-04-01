    
Главная Новини Харкова Армія Окупанти посилили авіаційні удари по Харківщині
01.04.2024  19:30   Дмитро Колонєй

Окупанти посилили авіаційні удари по Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 1 квітня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.

Посилили авіаційні удари по Харківщині окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харківській області наступна бойова ситуація:
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Козача Лопань, Вовчанськ, Охримівка Харківської області. 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційних ударів в районах Куп’янська, Садового, Табаївки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Іванівка, Степова Новоселівка Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 31 березня 2024 року.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.04 Надзвичайні події Внаслідок обстрілу Вовчанська поранено жінку 01.04 Надзвичайні події Ворог завдав удару по Люботину 1 квітня 01.04 Надзвичайні події Вранці на Харківщині рятувальники гасили пожежу після обстрілу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 