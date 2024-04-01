01.04.2024 19:30 Дмитро Колонєй

Окупанти посилили авіаційні удари по Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 1 квітня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Козача Лопань, Вовчанськ, Охримівка Харківської області.

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На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційних ударів в районах Куп’янська, Садового, Табаївки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Іванівка, Степова Новоселівка Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 31 березня 2024 року.