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31.03.2024  21:00   Дмитро Колонєй

Окупанти скинули бомби на три селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 31 березня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ  в Харківській області наступна бойова ситуація:
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районі Огірцеве Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань, Лук’янці, Тернова Харківської області.
 
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  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Петропавлівка, Котлярівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Степова Новоселівка Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 30 березня 2024 року.

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