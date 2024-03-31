У Харкові усувають наслідки атаки окупантів

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Гороскоп на 31 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Розраховуйте на себе, уникайте жорсткості у комунікаціях, плануйте волеві дії.

Прогноз погоди у Харкові на 31 березня Вранці небо у Харкові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.