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31.03.2024  19:32   Дмитро Колонєй

У Харкові усувають наслідки атаки окупантів

Серед пошкоджень через удар ворога по Харкову - майже три сотні вибитих вікон.


У Харкові усувають наслідки атаки окупантів
Як повідомляє РЕДПОСТ, комунальні служби міста Харкова усувають наслідки атаки, яка сталася напередодні ввечері в Шевченківському районі - в шести житлових будинках зафіксовано 278 вибитих вікон.
 
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Працівники КП «Житлокомсервіс» продовжують обстежувати будинки на наявність пошкоджень. КП «Харківспецбуд» вже закрило половину контурів. Роботи тривають.
 
Усувають наслідки атаки окупантів у Харкові
 
Робітники КП «Харківблагоустрій» усувають наслідки вчорашнього ворожого обстрілу в Шевченківському районі. Комунальники прибирають вибите скло та сміття.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив нові графіки відключення світла у Харкові, які діятимуть з понеділка.
 
Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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