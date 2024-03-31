31.03.2024 19:32 Дмитро Колонєй
У Харкові усувають наслідки атаки окупантів
Серед пошкоджень через удар ворога по Харкову - майже три сотні вибитих вікон.
У Харкові усувають наслідки атаки окупантів
Як повідомляє РЕДПОСТ
, комунальні служби міста Харкова усувають наслідки атаки, яка сталася напередодні ввечері в Шевченківському районі - в шести житлових будинках зафіксовано 278 вибитих вікон.
Працівники КП «Житлокомсервіс» продовжують обстежувати будинки на наявність пошкоджень. КП «Харківспецбуд» вже закрило половину контурів. Роботи тривають.
Робітники КП «Харківблагоустрій» усувають наслідки вчорашнього ворожого обстрілу в Шевченківському районі. Комунальники прибирають вибите скло та сміття.
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