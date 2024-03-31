31.03.2024 18:17 Дмитро Колонєй

Як саме вбили Максима Кузьмінова, перегнавшего на Харківщину гелікоптер РФ

Подробиці смерті російського льотчика, який успішно фіналізував на Харківщині операцію "Синиця".



Як саме вбили Максима Кузьмінова, перегнавшего на Харківщину гелікоптер РФ



Як повідомляє РЕДПОСТ , стали відомі подробиці вбивства російського льотчика Максима Кузьмінова. Згілно новій інформації, в нього стріляли 6 разів, а потім декілька разів переїхали на машині.

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«Двоє нападників вийшли з автівки, покликали його і відкрили вогонь. Незважаючи на те, що в нього випустили 6 куль з пістолета Макарова, чоловіку вдалося пробігти невелику відстань, перш ніж він впав на пандус. Душогуби повернулися в авто і, переїхали тіло». Засіб пересування кілерів виявили через тиждень спаленим вщент.

Зазначається, що пілот, який викрав ворожий гелікоптер Мі-8, закордоном жив на широку ногу, ходив у бари та їздив на дорогому «Мерседесі» S-класу. Особливо не ховався.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що в Іспанії вбито російського льотчика Максима Кузьмінова.